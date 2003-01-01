Апелляционный суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву

Апелляционный суд Бразилии распорядился освободить бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, осужденного на 12 лет тюрьмы по обвинению в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает BBC.

Суд постановил, что экс-глава государства должен быть освобожден из тюрьмы на время рассмотрения апелляци по его делу.

Как сообщает мексиканский портал Excelsior, решение было принято судьей Рожерио Фаврето, предписавшим срочное исполнение своего вердикта об освобождении Лулы. Когда именно экс-президент выйдет на свободу, пока не известно, отмечаетРИА «Новости».

Вердикт апелляционного суда может быть оспорен стороной обвинения.

Судья первой инстанции Сержиу Моро, который изначально рассматривал дело экс-президента, отметил, что судья Фаврето не обладает компетенцией для того, чтобы единолично пересмотреть постановление о заключении да Силвы под стражу. Как передает ТАСС, Моро обратился в вышестоящие инстанции с тем, чтобы отменить решение об освобождении политика.

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с января 2003 года по декабрь 2010 года.

В настоящее время он является фигурантом семи уголовных дел. В июле прошлого года суд вынес вердикт по одному из них, признав экс-президента виновным в коррупции и отмывании денег. Из-за этого политик лишился права зарегистрировать свою кандидатуру на выборах главы государства, которые пройдут в октябре. Он считался фаворитом президентской гонки.

В апреле этого года Федеральный верховный суд Бразилии, который является высшей судебной инстанцией крупнейшей южноамериканской страны, разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта.

Экс-президент сдался полиции. «Они должны знать, что я не боюсь их, что я не убегу и что я докажу свою невиновность... Чем дольше я буду оставаться в тюрьме, тем больше других «Лул» родятся и будут бороться за эту страну», - заявил да Силва.