Число жертв ливней в Японии возросло до 100

Более 100 человек погибли из-за наводнений и оползней в Японии, вызванных сильными ливнями. Свыше 50 пропали без вести, сообщает BBC News.
Дожди в западной части страны продолжаются с четверга, 5 июля. Они уже превысили июльскую норму в три раза, отмечает телеканал. Двум миллионам жителей приказали эвакуироваться.
Спасатели продолжают искать выживших.
Экстренные службы заявляют, что вода постепенно убывает, поэтому аварийные бригады могут получить доступ к наиболее затопленным районам.
Больше всего пострадала префектура Хиросима.
По прогнозам, ливни в Японии еще будут продолжаться. Они обрушились на страну из-за воздействия тайфуна «Прапирун», который в среду, 4 июля, преобразовался в область низкого давления. Он стал седьмым за год тайфуном в Тихом океане.