Число жертв ливней в Японии возросло до 100

Более 100 человек погибли из-за наводнений и оползней в Японии, вызванных сильными ливнями. Свыше 50 пропали без вести, сообщает BBC News.

Дожди в западной части страны продолжаются с четверга, 5 июля. Они уже превысили июльскую норму в три раза, отмечает телеканал. Двум миллионам жителей приказали эвакуироваться.

Спасатели продолжают искать выживших.

Экстренные службы заявляют, что вода постепенно убывает, поэтому аварийные бригады могут получить доступ к наиболее затопленным районам.

Больше всего пострадала префектура Хиросима.

По прогнозам, ливни в Японии еще будут продолжаться. Они обрушились на страну из-за воздействия тайфуна «Прапирун», который в среду, 4 июля, преобразовался в область низкого давления. Он стал седьмым за год тайфуном в Тихом океане.