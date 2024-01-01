Авария поезда в Турции: число погибших увеличилось до 24

В Турции число жертв в результате аварии пассажирского поезда в провинции Текирдар в районе Чорлу увеличилось до 24 человек. Еще 338 человек пострадали, передает CNN Turk.

Отмечено, что всего в поезде находились 362 пассажиров и шесть членов персонала. По данным издания, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, авария произошла в воскресенье, 8 июля. Поезд, следовавший из Стамбула в Узункепрю, сошел с рельсов и пять вагонов перевернулись.

Согласно данным Министерства транспорта Турции, авария произошла из-за смягчения почвы в результате проливных дождей. На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи. Для эвакуации раненых в район направлены военные вертолеты.