В Британии назначили нового министра по Brexit

Новым министром Великобритании по выходу страны из Европейского Союза (Brexit) назначен 44-летний Доминик Рааб. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает пресс-служба британского правительства.

Отмечено, что Рааб с января этого года занимал пост министра жилищного строительства, а до этого был министром юстиции. Он является членом правящей Консервативной партии.

Напомним, должность оказалась вакантной с позднего вечера 8 июля, когда в отставку подал занимавший эту должность с начала процедуры выхода Дэвид Дэвис. Свое решение он объяснил несогласием с позицией правительства во главе с премьером Терезой Мэй. По словам Дэвиса, кабинет в переговорах с Евросоюзом идет на слишком большое число уступок.

Отставка Дэвиса состоялась на следующий день после встречи всего правительства в загородной резиденции британского премьера, где все члены кабинета договорились поддержать правительственный план по выходу из ЕС. Однако, как пояснил Дэвис после отставки, его этот план не устроил, поэтому он и решил подать в отставку.