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Эфиопия и Эритрея заключили мир спустя 18 лет после военного конфликта

Korrespondent.net
Флаги Эфиопии и Эритреи | Фото: REUTERS/Scanpix

Лидеры Эфиопии и Эритреи провели историческую встречу по итогам которой объявили об окончании военного противостояния и заключении мира. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya в понедельник, 9 июля, со ссылкой на министра информации Эритреи Йемана Гебремескеля.

«Состояние войны, в котором находились две страны, окончено. Мы объявляем новую эпоху мира и дружбы», – сообщил министр.

Встреча прошла накануне в столице Эритреи Асмэре. В ней приняли участие премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеверки. Стороны заключили декларацию о мире и дружбе, а также заявили о готовности сотрудничать в ряде сфер, в том числе – в экономической и социальной областях.

Военный конфликт между Эфиопией и Эритреей вспыхнул в 1998 году и продлился до 2000 года из-за территориальных споров. Тогда боевые действия унесли около 80 тысяч жизней.

Мирный договор был подписан в декабре 2000 года, но Эфиопия отказалась принимать окончательное решение арбитража, вынесенное через два года по вопросу о разделении спорных территорий. Неопределенная ситуация длилась почти 20 лет.

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