В Таиланде из затопленной пещеры спасены уже восемь детей

В Таиланде в понедельник возобновилась спецоперация по спасению группы школьников и их тренера из подземной пещеры, где они оказались заблокированными более двух недель назад.

Накануне, 8 июля, спасателям удалось эвакуировать четверых детей. В понедельник, 9 июля, они вывели из пещеры еще четырех школьников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

В свою очередь, местное издание The Bangkok Post пока подтверждает спасение лишь одного школьника - пятого из всего 12 заблокированных в пещере. Еще трое, поданным издания, пока находятся лишь на пути из подземелья.

Имена спасенных мальчиков не сообщаются. Власти держат их в секрете, чтобы не ранить чувства родителей детей, которые пока еще остаются в пещере, передает Reuters со ссылкой на заявление губернатора провинции Чианграй Наронгсака Оссатанакорна.

Известно, что четверых спасенных накануне мальчиков доставили в больницу. Врачи намерены оставить их под наблюдением не менее чем на 48 часов. Это делается для того, чтобы полностью исключить вероятность инфекции.

В связи с этим к детям пока не пускают родителей. Однако известно, что их самочувствие в порядке. Что касается спасенных сегодня мальчиков, то информации о состоянии их здоровья пока нет. Источник Reuters, имеющий доступ к пещере, сообщал, что видел, как медицинский персонал переносил в машину скорой помощи некоего человека, завернутого в покрывало. Это было после того, как стало известно о пятом спасенном.

Операция по спасению школьников возобновилась в понедельник, 9 июля, в 11 утра по местному времени. Накануне она была приостановлена с наступлением темноты. Как пояснил губернатор, спасателям надо было восстановить силы и пополнить запасы кислорода в баллонах, а также сделать другие необходимые приготовления.

Сегодня работы по спасению школьников продолжились в усиленном режиме. Численность команды дайверов увеличена, сообщил губернатор.

Власти Таиланда заявили, что на спасение всех застрявших в пещере школьников может уйти три или четыре дня. При этом в ближайшее время в регионе ожидаются осадки, что создает угрозу затопления пещеры.

Напомним, группа школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер пропали в Таиланде в конце июня. Позднее их обнаружили дайверы в пещере Кхао Луанг. Она простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие.