Глава МИД Великобритании ушел в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Об этом сообщает телеканал Sky News в понедельник, 9 июля.

«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. О том, кто сменит его на посту, будет объявлено в ближайшее время. Премьер благодарит Бориса за его работу», – цитирует телеканал текст заявления Даунинг-Стрит.

На прошлой неделе премьер-министр Тереза Мэй пригрозила уволить Бориса Джонсона, если тот не согласится на ее условия по плавному выходу страны из ЕС.

Накануне министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис подал в отставку. Сегодня стало известно, что Тереза Мэй назначила на этот пост Доминика Рааба.