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Ядовитые водоросли атаковали один из пляжей Балтийского моря

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

На пляже Пирита (Таллин) обнаружены сине-зеленые водоросли. Горуправа Пирита советует воздержаться от купания.

«Половина водорослей ядовиты и могут причинить вред здоровью человека. Поэтому просим на пляже Пирита не купаться. В случае, если вы все же искупались, нужно быть предельно осторожным, чтобы вода не попала в рот. Также, после купания необходимо тщательно вымыться», - сообщила заместитель старейшины Пирита Александра Павлова.

Симптомы отравления водорослями очень похожи на симптомы гриппа: поднимается температура, появляется насморк, плохое самочувствие, покраснение кожи и глаз. Если все же вода попала внутрь организма, необходимо немедленно спровоцировать рвоту.

«На пляже Пирита также работают спасатели, к которым можно обратиться за помощью», - добавила Павлова.

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