Ядовитые водоросли атаковали один из пляжей Балтийского моря

«Половина водорослей ядовиты и могут причинить вред здоровью человека. Поэтому просим на пляже Пирита не купаться. В случае, если вы все же искупались, нужно быть предельно осторожным, чтобы вода не попала в рот. Также, после купания необходимо тщательно вымыться», - сообщила заместитель старейшины Пирита Александра Павлова.

Симптомы отравления водорослями очень похожи на симптомы гриппа: поднимается температура, появляется насморк, плохое самочувствие, покраснение кожи и глаз. Если все же вода попала внутрь организма, необходимо немедленно спровоцировать рвоту.

«На пляже Пирита также работают спасатели, к которым можно обратиться за помощью», - добавила Павлова.