Понедельник, 9 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО КРИМИНАЛ И ЧП ЗА РУБЕЖОМ КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА СЕКТЫ

Эрдоган стал президентом Турции

Gazeta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу президента Турции и официально стал главой государства. Торжественная церемония проходила в турецком парламенте, передает агентство Anadolu.

Как отмечает агентство, Эрдоган принес присягу в качестве первого главы турецкого государства периода президентской республики.

В ходе голосования на президентских выборах действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,59% голосов избирателей.

Вместе с тем в Турции сменилась форма правления — на президентскую республику. Таким образом, президент страны получил больше полномочий, а должность премьер-министра упразднена.

0 Комментарии