Эрдоган стал президентом Турции

Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу президента Турции и официально стал главой государства. Торжественная церемония проходила в турецком парламенте, передает агентство Anadolu.

Как отмечает агентство, Эрдоган принес присягу в качестве первого главы турецкого государства периода президентской республики.

В ходе голосования на президентских выборах действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,59% голосов избирателей.

Вместе с тем в Турции сменилась форма правления — на президентскую республику. Таким образом, президент страны получил больше полномочий, а должность премьер-министра упразднена.