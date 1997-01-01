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Граждане Нигерии пытались попасть в Эстонию по поддельным шенгенским визам

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В воскресенье эстонская погранохрана вернула в Россию с Нарвского погранпункта троих граждан Нигерии, которые пытались попасть в Эстонию по поддельным шенгенским визам.

Граждане Нигерии пытались попасть в Эстонию разными автобусами маршрута Петербург-Таллинн, сообщил BNS в понедельник пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны.

В Эстонию пытались попасть мужчины 1984, 1997 и 1987 года рождения. У первого из них в паспорте была поддельная французская шенгенская виза, у второго германская, а у третьего бельгийская.

Погранохрана ни одного из них не впустила в Эстонию.

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