Лидеры ЕС: Brexit становится хаосом для Европы

Лидеры ЕС в понедельник после отставки британского главы МИД и главного переговорщика по Брекзиту со стороны британского правительства заявили, что Брекзит становится хаосом для Европы.

Британский министр по Брекзиту, одновременно являющийся главным переговорщиком по Брекзиту, Дэвид Девис, сообщил в воскресенье вечером о своей отставке. В понедельник за ним последовал глава МИД Борис Джонсон. Выход из правительства Великобритании двух выдающихся евроскептиков ставит под вопрос стабильность правительства премьер-министра Терезы Мэй во время подготовки ЕС и Великобритании к решающей фазе переговоров по Брекзиту.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник назвал прискорбным то обстоятельство, что «идея Брекзита не ушла вместе с Дэвидом Дэвисом».

«Хаос, наступивший из-за Брекзита, сейчас является крупнейшей проблемой в истории отношений между ЕС и Соединенным Королевством, и до решения по-прежнему далеко, с мистером Дэвисом или без него», - сказал Туск.

«Политики приходят и уходят, но проблемы, которые они создали для людей, остаются.

Я могу только пожалеть, что идея Брекзита не ушла с Дэвисом и Джонсоном. Но... кто знает?» - написал Туск в социальных сетях.

Президент еврокомиссии Жан-Клод Юнкер саркастически ответил на вопрос об отставке Джонсона, что это «четко подтверждает, что правительство заняло в Чекерс единую позицию».

Расколовшийся правительственный кабинет Великобритании в пятницу после продолжавшегося весь день совещания в загородной резиденции премьер-министра Чекерс достиг единогласного решения на переговорах с ЕС добиваться соглашения по товарам в зоне свободной торговли Соединенного Королевства и ЕС после Брекзита.

Дэвис, Джонсон и двое сотрудников министерства по Брекзиту подали в отставку из-за несогласия с позицией правительства по касающейся будущих отношений с ЕС стадии переговоров. По их мнению, она не позволяет по-настоящему покинуть ЕС.