Наводнение в Японии: число жертв возросло до 120

Количество погибших в 12 префектурах Японии стало самым большим с 1982 года. В эвакуационных центрах находятся 12 тысяч человек.

В Японии число жертв ливней увеличилось до 120, еще 80 человек числятся пропавшими без вести. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает Kyodo со ссылкой на заявления властей.

Отмечается, что количество погибших в 12 префектурах Японии стало самым большим с 1982 года. На данный момент в эвакуационных центрах в 15 префектурах страны находятся 12 тысяч человек.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ сообщил, что число спасателей и правоохранителей, направляемых в затопленные регионы, увеличилось до 73 тысяч человек.

Также он сообщил, что всем пострадавшим муниципалитетам будет оказана финансовая помощь.