Понедельник, 9 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО КРИМИНАЛ И ЧП ЗА РУБЕЖОМ КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА СЕКТЫ

Наводнение в Японии: число жертв возросло до 120

Korrespondent.net
  • Фото
  • Фото
Наводнение в Японии | Фото: AP/Scanpix

Количество погибших в 12 префектурах Японии стало самым большим с 1982 года. В эвакуационных центрах находятся 12 тысяч человек.

В Японии число жертв ливней увеличилось до 120, еще 80 человек числятся пропавшими без вести. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает Kyodo со ссылкой на заявления властей.

Отмечается, что количество погибших в 12 префектурах Японии стало самым большим с 1982 года. На данный момент в эвакуационных центрах в 15 префектурах страны находятся 12 тысяч человек.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ сообщил, что число спасателей и правоохранителей, направляемых в затопленные регионы, увеличилось до 73 тысяч человек.

Также он сообщил, что всем пострадавшим муниципалитетам будет оказана финансовая помощь.

0 Комментарии