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Стало известно о состоянии оставшихся в пещере Таиланда детей

korrespondent.net
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Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Здоровье пяти человек, оставшихся внутри затопленной пещеры, удовлетворительное, сообщил губернатор провинции Чианграй.

Состояние здоровья пяти человек, которые все еще находятся в затопленной пещере в Таиланде, оценивается как удовлетворительное. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщил губернатор провинции Чианграй Наронсак Ошоттанакорн, пишет Reuters.

Он напомнил, что сегодня были спасены четверо детей.

Операция по спасению подростковой футбольной команды и их тренера будет возобновлена примерно через 20 часов.

«Здоровье пяти человек, оставшихся внутри пещеры, все еще удовлетворительное», - сказал Ошоттанакорн.

Напомним, операция по спасению футболистов школьной команды и их тренера, застрявших пещере Кхао Луанг две недели назад, началась в воскресенье, 8 июля.

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