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Германия и Китай подписали соглашения по технологиям будущего

Deutsche Welle
Германия и Китай подписали соглашения по технологиям будущего | Фото: REUTERS/Scanpix

В ходе визита премьера Госсовета КНР в Германию было подписано более двадцати важных экономических соглашений.

Германия и Китай демонстративно выступили за свободную торговлю и предостерегли от опасности протекционизма. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в Берлине в понедельник, 9 июля, на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном о заинтересованности в многосторонней торговой системе со отрытым и свободным доступом. Ее партнер по переговорам заявил о борьбе с «вновь расцветшими силами», выступающими за протекционизм в торговле.

Меркель подвергла критике и Пекин за трудности в доступе к китайскому рынку. Вместе с тем она подчеркнула, что заявления Китая об открытии своих рынков носят не декларативный характер, а подкреплены конкретными делами. Канцлер похвалила открытие для немецких инвесторов китайского финансового рынка, новые возможности работы немецких фирм, прежде всего автоконцернов, в китайской экономике

Премьер Госсовета вместе с многочисленными министрами принял участие в пятых межправительственных германо-китайских консультациях. В ходе переговоров в Берлине было подписано 22 соглашения, прежде всего, в области технологий будущего. «Мы провели интенсивную работу», - указала Меркель, приведя в качестве примеров планируемого сотрудничества проекты по разработке автомобилей с автономным управлением и строительство в Тюрингии китайской фабрики по производству аккумуляторных батарей для электромобилей - первого предприятия подобного рода в Европе.

В числе других важных соглашений - решения о стратегической кооперации немецкого машиностроительного концерна Voith и китайской железнодорожной корпорации CRRC, производителя программного обеспечения для предприятий SAP и одним из крупнейших частных предприятий розничной торговли в Китае Suning Commerce Group, а также о разработке газовой турбины повышенной мощности между Siemens и китайской State Pover Investment.

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