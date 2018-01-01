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Борис Джонсон предрек Великобритании статус колонии Евросоюза

Meduza.io
Фото: EPA/Scanpix

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон написал открытое письмо премьеру Терезе Мэй, в котором рассказал о причинах своего ухода в отставку.

По словам Джонсона, он не мог более оставаться в правительстве, понимая, что его взгляды на «Брекзит» не разделяет большинство кабинета. Он также выразил уверенность, что Великобритания «определенно движется к статусу колонии» Евросоюза, так как принимает на себя определенные обязательства, не имея при этом возможности влиять на действия ЕС.

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