Ригу посетит премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Сегодня Ригу с визитом посетит премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщили агентству ЛETA в Кабинете министров.

Во время визита Трюдо встретится с премьер-министром Марисом Кучинскисом и обсудит с ним возможности дальнейшего сотрудничества Канады и Латвии, уделив особое внимание развитию экономических связей. Главы правительств двух стран обсудят также подготовку к саммиту НАТО в Брюсселе и отношения ЕС и Канады.

Премьер Канады встретится также с президентом Латвии Раймондом Вейонисом, посетит канадских военных, несущих службу в боевой группе расширенного присутствия НАТО в Латвии.

Многонациональной группой НАТО в Латвии руководит Канада, в ее состав входят более 1000 военнослужащих из Албании, Италии, Польши, Канады, Словении и Испании.