Мэй назначила нового главу МИД Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Джереми Ханта новым главой Министерства иностранных дел страны вместо ушедшего в отставку Бориса Джонсона. Об этом говорится в Twitter канцелярии главы правительства. Отмечается, что кандидатуру Ханта одобрила королева Елизавета II. 51-летний Хант ранее занимал пост министра здравоохранения и социальной защиты.

Как сообщалось, в понедельник Борис Джонсон ушел в отставку из-за разногласий с премьером страны по поводу программы построения отношений между Лондоном и Брюсселем после Brexit.

Джереми Хант в 2010-2012 годах был министром культуры, СМИ и спорта, с 2012 года занимал пост министра здравоохранения и социальной защиты. С 2005 года Джереми Хант является депутатом Палаты общин от избирательного округа Юго-Западный Суррей, отмечает ТАСС. Тогда же он вошел в теневой кабинет тори, в котором пробыл до 2010 года.

Вместо Ханта министром здравоохранения был назначен Мэтт Хэнкок, который занимал пост министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта. Ему на смену в свою очередь пришел генеральный прокурор Джереми Райт.

Хант поблагодарил Джонсона за роль в реакции на инцидент в Солсбери

Джереми Хант в первой речи на новом посту заявил, что считает важной роль Бориса Джонсона в подготовке ответной реакции международного сообщества на инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Я хочу начать с того, чтобы поблагодарить моего предшественника Бориса Джонсона, который был одной из больших движущих сил британской политики и как министр иностранных дел организовал чрезвычайно важную ответную реакцию на атаку на Скрипалей в Солсбери, помимо других очень важных дел», - сказал министр, слова которого приводит телеканал Sky News.

Хант также указал, что его задача на посту министра иностранных дел состоит в поддержке премьер-министра Терезы Мэй в особо важный период для страны, чтобы Великобритания могла достичь соглашения с ЕС по условиям Brexit на основе плана, изложенного в минувшую пятницу на заседании кабинета министров в загородной премьерской резиденции Чекерс.

«Частью этого будет сильная, уверенная в себе, глобально ориентированная Великобритания», - подчеркнул глава МИД, которого цитирует ТАСС. Он напомнил, что на этой неделе проходят и предстоят важные события, такие, как визит в Великобританию президента США Дональда Трампа, саммит НАТО в Брюсселе и уже состоявшийся саммит по вопросам развития региона Западных Балкан в Лондоне.



