Интерпол разыскивает террориста из Эстонии

Среди людей, разыскиваемых Интерполом, числится Абдуррахман (Иван) Сазанаков, который в 2013 году отправился в Сирию и присоединился к джихадистам.

Как сказано в объявлении о розыске, 34-летнего мужчину, который родом из Эстонии, подозревают в организации террористических актов и разжигании терроризма. Сазанаков говорит на русском и арабском языках, он также объявлен в розыск на родине.

Родившийся и росший в Ласнамяэ Иван Сазанаков после радикализации взял имя Абдуррахман Азан. В объявлении Интерпола он указан как Абдуррахман Сазанаков.

Вместе с ним в Сирию отправились жена Лолита и двое детей, которые являются гражданами Эстонии. В объявлении Интерпола гражданство Сазанакова не указано, но, по данным Полиции безопасности Эстонии (КаПо), он является гражданином России.