С завтрашнего дня меняется маршрут 5 трамвая

5 трамвай от конечной остановки Mīlgrāvis будет курсировать по привычному маршруту до остановки Nacionālā opera, дальше по Бульвару Аспазии и улице Кр. Барона до остановки Stacijas laukums на улице Радио, и обратно в Милгравис. Важно обратить внимание на то, что некоторые трамваи 5 маршрута будут курсировать от остановки Stacijas laukums только до остановки Aldaris.

В Ильгюциемсе трамвай будет заменен автобусом 5T, который будет курсировать параллельно трамвайным путям - автобус маршрута 5Т, Stacijas laukums - Iļģuciems будет останавливаться на трамвайных остановках и на некоторых автобусных остановках. Автобусе 5Т, идущий до конечной остановки Iļģuciems, будет останавливаться на временной остановке на улице Слокас около Бульвара Победы и на автобусной остановке A. Grīna bulvāris на улице Слокас. В обоих своих направлениях автобус 5Т будет останавливаться на автобусной остановке Nacionālā bibliotēka.

Пассажирам, которые каждый день пользуются билетами на определенное количество поездок или приобретают билеты у водителя, в том числе и билеты для собак, пересаживаясь с 5 трамвая на автобус 5T, не нужно повторно регистрировать э-талон или приобретать новый билет (зарегистрированный или приобретенный билет действует 100 минут).

Изменения в маршруте 5 трамвая

Пассажиры, которые используют абонементные билеты на трамвай (часовые, 24-часовые, 3-дневные и 5-дневные билеты), месячные абонементы на 5 трамвай, а также льготы на проезд от Рижского самоуправления, также не должны регистрировать э-талон повторно, пересаживаясь с 5 трамвая на автобус 5T.

Пассажирам, которые не используют э-талон, но имеют право получить у водителя бесплатный билет (люди с инвалидностью I и II группы, люди с инвалидностью младше 18 лет и люди, сопровождающие людей с инвалидностью I и II группы и людей с инвалидностью младше 18 лет ), пересаживаясь с трамвая на автобус (или наоборот), каждый раз нужно брать у водителя транспорта новый бесплатный билет.

Для пользователей месячного билета на 5 трамвай: если в начале месяца клиент хочет начать использовать новый билет на 5 трамвай, но живет там, где уже курсирует автобус 5Т, клиент может зарегистрировать билет в автобусе 5Т, этот э-талон будет присоединен к маршруту 5 трамвая.

Изменения продлятся до конца августа.