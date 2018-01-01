Число спасенных из пещеры в Таиланде детей увеличилось до 11

Спасатели в Таиланде извлекли из подземной пещеры еще троих школьников, которые пробыли там 17 дней вместе со своими сверстниками, игроками футбольной команде, и тренером . Таким образом число спасенных детей увеличилось до 11-ти, сообщает Reuters. Ранее сегодня, 10 июля, сообщалось о спасении двух детей.

По данным местной газеты Khaosod, девятый и десятый мальчики вышли из пещеры в 16:12 и 16:33 по местному времени, соответственно.

Ранее, 8 и 9 июля, спасатели эвакуировали еще восемь детей. Во вторник, 10 июля, спасательная операция возобновилась и вступила в заключительную стадию.

Имена спасенных школьников не разглашаются. Ранее власти пояснили, что это делается, чтобы не ранить чувства родителей тех детей, которые пока еще остаются в пещере.

Всего на данный момент там остается один ребенок и их тренер. Ранее руководитель спасательной операции Наронгсак Оссатанакорн сообщал, что спасатели намерены вывести их из-под земли уже сегодня, 10 июля.

Напомним, группа школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер пропали в Таиланде в конце июня. Позднее их обнаружили дайверы в пещере Кхао Луанг. Она простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие.