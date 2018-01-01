Из затопленной пещеры в Таиланде освободили всех детей и их тренера

Спасательная операция в пещере Кхао Луанг в Таиланде завершена: спасатели вывели из затопленного подземелья оставшихся детей и их тренера, сообщает Reuters со ссылкой на военных королевства.

По данным местной газеты Khaosod, девятый и десятый мальчики вышли из пещеры в 16:12 и 16:33 по местному времени, соответственно.

Ранее, 8 и 9 июля, спасатели эвакуировали еще восемь детей. Во вторник, 10 июля, спасательная операция возобновилась и вступила в заключительную стадию.

Группа школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер пропали в Таиланде в конце июня. Позднее их обнаружили дайверы в пещере Кхао Луанг. Она простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие.

Спасательная операция длилась три дня: 8 и 9 июля спасатели эвакуировали восемь детей, а сегодня, 10 июля, оставшихся четверых футболистов и их тренера.