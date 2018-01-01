В Афганистане на автозаправке произошел теракт: большинство жертв – дети

В результате взрыва на автозаправке в афганском городе Джелалабад погибли не менее 10 человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает Reuters во вторник, 10 июля.

По предварительной информации, террорист-смертник взорвал автомобиль с взрывчаткой.

Большинство жертв теракта – дети, которые обслуживали автомобили клиентов на АЗС. Также в результате взрыва за автозаправке произошел сильный пожар, в результате которого сгорели восемь машин.