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В Афганистане на автозаправке произошел теракт: большинство жертв – дети

Korrespondent.net
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Pašnāvnieka sarīkotā sprādzienā Afganistānā vismaz desmit bojāgājušie | Фото: Parwiz / REUTERS

Большинство жертв теракта – дети, которые обслуживали автомобили клиентов на автозаправке.

В результате взрыва на автозаправке в афганском городе Джелалабад погибли не менее 10 человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает Reuters во вторник, 10 июля.

По предварительной информации, террорист-смертник взорвал автомобиль с взрывчаткой.

Большинство жертв теракта – дети, которые обслуживали автомобили клиентов на АЗС. Также в результате взрыва за автозаправке произошел сильный пожар, в результате которого сгорели восемь машин.

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