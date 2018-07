В Австралии на подходах к городу остановлен крокодил, за которым охотились 8 лет

Рейнджеры обнаружили 600-килограммового крокодила длиной 4,7 метра в понедельник, вниз по течению от города Кэтрин. Охота за ним велась с 2010 года, когда он впервые был обнаружен.

NT Parks and wildlife have caught the biggest croc in Katherine to date. Rangers have been chasing the 4.71 m saltie for 10 years. pic.twitter.com/EfL3JIXhFr— Roxanne Fitzgerald (@rfitz18) July 9, 2018