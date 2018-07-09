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В Австралии на подходах к городу остановлен крокодил, за которым охотились 8 лет

Newsru.com
Фото: AP/Scanpix

Вблизи города Кэтрин в Австралии был обнаружен морской крокодил длиной около пяти метров и весящий более 600 килограммов. Как сообщает агентство Reuters, 60-летний крокодил оказался самым крупным из числа обнаруженных на реке Кэтрин: он уже отправлен на ферму по выращиванию крокодилов.

Рейнджеры обнаружили 600-килограммового крокодила длиной 4,7 метра в понедельник, вниз по течению от города Кэтрин. Охота за ним велась с 2010 года, когда он впервые был обнаружен.

«Его отправили вниз по течению, подальше от города, чтобы не подвергать опасности местных жителей», - пояснил глава департамента туризма и культуры Трейси Далдиг. Сообщается, что крокодила временно усыпили и передали на местную ферму крокодилов.

Крупнейший из крокодилов, пойманных в Австралии, имел длину 6,4 метра. Он был пойман и застрелен в 1974 году, данный инцидент также произошел в северной части материка. Всего в Австралии насчитывается более 150 тысяч крокодилов: в прошлом году вблизи городов Дарвин, Палмерстон и Кэтрин был пойман 371 крокодил. В этом году их поймано уже 190.

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