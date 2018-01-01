Медика, принявшего роды на шоссе могут уволить с работы

В Эстонии медик скорой помощи, который рискует остаться без работы из-за публикации фотографии роженицы в соцсетях, он даже не предполагал, что размещенный с разрешения семьи снимок приведет к таким последствиям.

Поделившийся в Facebook фотографией счастливой матери работник скорой помощи написал, что опубликовал снимок с разрешения семьи и не ожидал, что его можно использовать для политической борьбы, которая разгорелась из-за закрытия маленького родильного отделения, передает Postimees.

Напомним, что снимок жительницы Валгамаа, которая родила ребенка на обочине дороги, не доехав до Тарту около 32 км, связали с закрытием Валгаского родильного отделения.

«С нашей точки зрения, очень плохо, что такие вещи вообще попали в соцсети, - прокомментировал вчера фото руководитель Тартуской скорой помощи Аго Кыргвеэ, добавляя, что подобное поведение непозволительно и в любом случае этого человека можно наказать. - Я еще серьезно подумаю, оставлять ли его вообще на работе».

По его словам, ни одно медицинское учреждение не должно подобным образом делиться информацией. Он говорит, что не имеет никакого значения, закрыта больница или нет, близко она или далеко. «Роды могут всегда начаться и на Балтийском вокзале, и в другом другом общественном месте», - говорит он.

Сегодня в разговоре с Tartu Postimees Кыргвеэ дал понять, что еще не принял решения в связи с этим инцидентов. По его словам,

все обстоятельства еще расследуются и у работника потребовали объяснительную.

Среди прочего Кыргвеэ отметил, что хотя публикация рабочих снимков в соцсетях не запрещена в персональных договорах работников, правильным является, если в соцсетях вывешиваются только личные снимки. По его словам, работник скорой помощи не имеет права публиковать личные данные пациента и фотографии, даже если сами пациенты дали на это разрешение.

Клиника Тартуского университета сообщила, что роженица из Валгамаа вместе с новорожденным сейчас находятся у них на восстановлении.

В июле прошлого года родильное отделение Валгаской больницы находилось в коллективном отпуске, и за 25 дней там не родилось ни одного ребенка.