Узбекистан ввел электронные визы

В Узбекистане с 15 июля вводится система оформления и выдачи электронных въездных виз в страну, сообщили «Интерфаксу» в Госкомтуризма республики.

«Введение электронных виз, а также безвизовый въезд на пять суток для транзитных авиапассажиров, другие меры по оптимизации порядка въезда в страну иностранных граждан предусмотрены постановлением президента, подписанным накануне», - сообщили в ведомстве.

Согласно документу, с 15 июля этого года вводится в эксплуатацию система оформления и выдачи электронных въездных виз E-VISA.UZ, предусматривающая отмену процедуры обязательного обращения иностранных граждан в диппредставительства Узбекистана за рубежом для оформления въездной визы.

Электронная виза выдается на срок пребывания на территории Узбекистана до 30 дней с однократным въездом и действует в течение 90 дней с момента выдачи.

Для оформления визы нужно обратиться не менее чем за три рабочих дня до намечаемой даты поездки в Узбекистан. Обращение рассматривается в течение двух рабочих дней. Пошлина за электронную визу составит 20 долларов США.

Также с 15 июля вводится порядок безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Узбекистана через пункты пропуска граждан 101 государства, включая Латвию, следующих транзитом через территорию республики на срок не более пяти суток.

По данным статистических органов, в 2017 году Узбекистан посетили почти 2,7 млн иностранных граждан.