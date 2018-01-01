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В Азербайджане легковушка сбила насмерть 57 овец

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В Газахском районе Азербайджана 57 овец стали жертвами ДТП, тяжелые травмы получил пастух. Об этом сообщает МВД Азербайджана во вторник, 10 июля.

Авария произошла ночью на 480-м километре трассы Баку-Газах вблизи села Дашсалахлы. Автомобиль Audi протаранил стадо овец, переходивших проезжую часть.

Сбитых животных разбросало по обочинам дороги. Пастух Адил Гулиев получил множественные травмы, его госпитализировали.

Полиция установила личность водителя Audi. Им оказался уроженец Шамкирского района Габил Гусейнов. По данному факту началось расследование.

Ранее в России товарный поезд врезался в стадо коровна перегоне станций Капчалы-Оросительный в республике Хакасия. Тогда погибли трое животных.

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