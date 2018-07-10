В ЮАР разбился пассажирский самолет

Около 20 человек пострадали в результате крушения самолета недалеко от города Претория в Южно-Африканской республике. Об этом сообщает ABC News.
На месте крушения работают медики. По их словам, среди пострадавших есть те, кто находится в критическом состоянии.
В полиции сообщили, что самолет, вероятно, направлялся к аэропорту Уондербум и упал в восьми километрах от него. О причинах крушения пока не сообщается. Есть ли погибшие, также неизвестно.
[WONDERBOOM] - Aircraft crash leaves approximately 20 injured. https://t.co/L0Bo2UckhD @ewnupdates @eNCA @JacaNews @jour_maine @SABCNewsOnline @_ArriveAlive @FatalMoves @KayaTraffic @ReutersAfrica pic.twitter.com/HVfv7X3Ale— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) July 10, 2018
Кадры с места катастрофы Twitter компания по оказанию скорой медицинской помощи EMR24.