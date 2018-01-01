Названа главная ошибка пожарных при тушении «Зимней вишни» в Кемерове

Начальник кемеровской службы пожаротушения Андрей Бурсин, первым прибывший к загоревшемуся торговому центру «Зимняя вишня», неверно оценил ранг пожара и отправил на тушение недостаточное число людей. Об этом во вторник, 10 июля, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда по избранию меры пресечения Бурсину.

Как рассказал руководитель следственной группы Рустам Габдулин, начальник службы пожаротушения присвоил пожару второй ранг сложности и направил к торговому центру семь основных пожарных автомобилей вместо положенных одиннадцати.

По словам Габдулина, в день пожара Бурсин находился на дежурстве и, прибыв на место через пять минут после получения сообщения о пожаре, принял на себя руководство тушением. Он дал распоряжение о создании штаба пожаротушения, но не проконтролировал его работу, поэтому штаб начал действовать только спустя 20 минут.

Согласно показаниям сослуживцев, Бурсин также не давал распоряжения следовать в кинозал, где погибло большинство людей, и применять дымососы. Три звена пожарных безрезультатно обследовали одно и то же помещение спортзала, еще два звена — другое помещение, тогда как очевидцы и участники тушения пожара говорили о том, что некоторые посетители все еще остаются в зале кинотеатра.

В свою очередь, Бурсин в суде пояснил, что не менял ранг пожара по той причине, что второй номер устанавливается автоматически для мест с массовым пребыванием людей.

Бурсин был задержан 7 июля. По версии СКР, он в нарушение закона и устава не организовал управление сотрудниками МЧС на месте и потому несет ответственность за плохую разведку пожара, из-за чего в горящем здании погибли люди.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошло возгорание, предположительно, причиной которого стало короткое замыкание. В здании не сработала противопожарная сигнализация, эвакуационные выходы были заблокированы. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стало 10 человек.