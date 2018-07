При столкновении автоцистерны с автобусом в Иране сгорели десятки людей

В то же время, по информации Демократической партии иранского Курдистана, которая ссылается на местных жителей, погибли «более 30 человек».

Также этот источник сообщает, что

власти якобы вместо пожарных направили на место инцидента силы безопасности.

People in Sne are attacking cars belonging to Iran’s intelligence and security forces who have surrounded the scene of the accident instead of helping the victims. #Twitterkurds #Kurdistan #Iran #Rojhelat pic.twitter.com/QM19chSzSo — PDKI (@PDKIenglish) 10 июля 2018 г.

Более того, позже PDKI сообщила, что «люди нападают на автомобили иранской разведки и сил безопасности, которые окружили место ДТП вместо того, чтобы помогать пострадавшим».

More than 20 people have died due to a traffic accident between a bus and a truck carrying gas in the Kurdish city of Sne in eastern Kurdistan. Iranian authorities have not done anything to stop the fire from spreading. #TwitterKurds #Rojhelat #Kurdistan #Iran pic.twitter.com/Im5iq6QP0V— PDKI (@PDKIenglish) 10 июля 2018 г.