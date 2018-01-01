В Японии медсестра убивала пациентов, чтобы не объясняться с их родственниками

В Японии проводится расследование в связи с подозрительными случаями гибели пациентов в одной из больниц города Йокогама префектуры Канагава. 7 июля полиция задержала 31-летнюю медсестру Аюми Кубоки. Ее подозревают в убийстве больных, сообщает газета Asahi Shimbun.

Один из умерших - 88-летний мужчина - скончался в своей палате 18 сентября 2016 года. В его крови обнаружили большую дозу вещества, которое содержится в антисептических растворах. При наружном применении и в правильных дозах, оно безвредно, но в случае превышения дозы может вызвать летальный исход.

Сама женщина призналась, что травила пациентов. Однако, по ее словам, в числе ее жертв были лишь те люди, которые, как ей казалось, скоро умрут.

Медсестра не хотела, чтобы они умерли в ее смену. Она считала «хлопотным» объясняться с родственниками умерших. Однако полиция считает, что среди жертв медсестры были и пациенты, состояние здоровья которых было отнюдь не безнадежным.

По данным полиции, в день смерти 88-летнего мужчины Аюми пришла на работу пораньше. До начала своего дежурства она пробралась в палату больного и ввела ему яд. Вскоре после этого самочувствие пациента резко ухудшилось и спустя примерно час он умер.





