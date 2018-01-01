Трамп недоволен расходами НАТО, но выходом пока не грозит

На проходящем в Брюсселе саммите НАТО президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы союзники альянса незамедлительно увеличили свои расходы на оборону, особенно отметив Германию, Испанию и Бельгию. Несмотря на то, что в СМИ прозвучала версия о том, что Трамп пригрозил выходом США из НАТО, источники информации подтвердили, что с его стороны такой угрозы не поступало.

Требование Трампа к другим членам альянса незамедлительно повысить свои военные расходы до 2% от внутреннего валового продукте стало доминирующим вопросом и второго дня саммита.

Во время совещания, посвященного Украине и Грузии, Трамп воспользовался отведенным ему временем, чтобы вернуться к вопросу об увеличении оборонных расходов, сообщил агентству AFP пожелавший остаться анонимным источник в дипломатических кругах.

Этот источник отказался подтвердить информацию источников DPA о том, будто Трамп пригрозил выходом США из НАТО.

Источники агентства «Reuters» отрицают, что Трамп грозил выходом США из альянса.

Прогнозируется, что уровня военных расходов, договоренность о котором была достигнута в 2014 году, в этом году достигнут лишь восемь стран НАТО.

После заявления Трампа лидеры стран НАТО созвали экстренное заседание Североатлантического совета.

Также Дональд Трамп в четверг заявил, что на саммите НАТО ему удалось добиться «огромного прогресса» в вопросе об увеличении оборонных расходов других стран альянса.

На импровизированной пресс-конференции он сказал, что «очень, очень доволен», так как остальные страны НАТО обязались увеличить оборонные расходы до «небывалого уровня».

Трамп отказался подтвердить прозвучавшую ранее информацию о том, будто он пригрозил, что США выйдут из альянса, если союзники незамедлительно не увеличат свои расходы на оборону.

«НАТО сейчас очень могущественный и гораздо более сильный, чем был два дня назад», - сказал Трамп, назвав альянс «отлаженной машиной».

В конце концов оборонные расходы стран-членов НАТО будут значительно выше, чем 2% от внутреннего валового продукта, заявил он.