Трамп: я бы не допустил аннексию Крыма

«Это интересный вопрос (о признании аннексии Крыма - ред). Задолго до того, как я вступил в должность, президент Обама допустил это. Они (Россия - ред.) построили мост в Крым, строят порт для подводных лодок. Это было во время правления Барака Обамы. Я бы не допустил этого, если бы был на посту (президента США - ред.)», - заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что не знает, что дальше будет происходить с Крымом.

«Я недоволен тем, что там происходит, но это ответственность Обамы», - добавил действующий глава США.

Trump again blames Obama for Putin's annexation of Crimea: "President Obama allowed that to happen. That was on his watch, not on my watch," he says, adding, "but I'm not happy about Crimea" https://t.co/kBoPYZPH1e https://t.co/YSJSM4T4r5— CNN Politics (@CNNPolitics) 12 июля 2018 г.