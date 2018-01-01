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Трамп: я бы не допустил аннексию Крыма

Korrespondent.net
Фото: YURI GRIPAS / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что аннексию украинского Крыма Россией допустил бывший американский лидер Барак Обама. Об этом он сказал в четверг, 12 июля, на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО, передает CNN в Twitter.

«Это интересный вопрос (о признании аннексии Крыма - ред). Задолго до того, как я вступил в должность, президент Обама допустил это. Они (Россия - ред.) построили мост в Крым, строят порт для подводных лодок. Это было во время правления Барака Обамы. Я бы не допустил этого, если бы был на посту (президента США - ред.)», - заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что не знает, что дальше будет происходить с Крымом.

«Я недоволен тем, что там происходит, но это ответственность Обамы», - добавил действующий глава США.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным будет говорить об Украине.

Напомним, встреча двух лидеров запланирована на 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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