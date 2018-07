Трамп опубликовал в твиттере письмо от Ким Чен Ына

«Очень приятное письмо от Ким Чен Ына», — написал Трамп.

Он также отметил «большой прогресс» в отношениях Вашингтона и Пхеньяна.

Согласно тексту, Ким Чен Ын высоко оценил усилия по выполнению соглашений, которые он заключил с Трампом в ходе встречи в Сингапуре.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.