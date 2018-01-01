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Трамп опубликовал в твиттере письмо от Ким Чен Ына

Gazeta.ru
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Ким Чен Ын и Дональд Трамп | Фото: LUCAS JACKSON / REUTERS

Президент США Дональд Трамп в твиттере опубликовал письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына от 6 июля.

«Очень приятное письмо от Ким Чен Ына», — написал Трамп.

Он также отметил «большой прогресс» в отношениях Вашингтона и Пхеньяна.

Согласно тексту, Ким Чен Ын высоко оценил усилия по выполнению соглашений, которые он заключил с Трампом в ходе встречи в Сингапуре.

Лидер КНДР подчеркнул, что прогресс в отношениях между США и Северной Кореей поможет организовать новую встречу.

Ранее Трамп выразил уверенность, что северокорейские власти исполнят сделку по денуклеаризации, однако указал на возможное негативное влияние со стороны Китая.

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