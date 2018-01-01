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Johnson&Johnson проиграла суд почти на пять миллиардов долларов

Newsru.com
Иллюстративное фото | Фото: MIKE BLAKE / REUTERS

Суд в штате Миссури (США) вынес решение по делу о наличии асбеста в детской присыпке компании Johnson&Johnson (J&J). Присяжные решили, что компания должна выплатить 22 истицам $550 млн компенсации материального ущерба и более $4 млрд за моральный ущерб, сообщает Bloomberg.

В основном компанию обвиняют в том, что та не предупреждала женщин о риске развития рака яичников из-за использования ее продукции для интимной гигиены.

Johnson&Johnson отрицает обвинение в загрязнении ее продукции асбестом или в фальсификации результатов тестирования. В компании заявили, что подадут апелляцию на решение суда.

«Это результат принципиально несправедливого процесса, который позволил истцам представить группу из 22 женщин, большинство из которых не имели никакого отношения к Миссури, в одном случае утверждая, что у них развился рак яичников», - заявила пресс-секретарь Johnson&Johnson Кэрол Гудвич

«Доказательства по делу были просто перегружены предрассудками», - добавила она.

Ранее Johnson&Johnson уже проиграла несколько процессов по поводу талька. Самый крупный штраф по этому делу - $417 млн. Его выплатили женщине, которая заявила, что заболела овариальным раком после использования продукции J&J на основе талька.

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