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СМИ: запасной самолет Трампа сядет в Таллине во время его встречи с Путиным

Gazeta.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп | Фото: REUTERS

Запасной борт президента США Дональда Трампа будет ожидать в таллинском аэропорту, пока американский лидер будет встречаться с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщает ERR.

Кроме того, запасной борт будет сопровождать транспортный самолет ВВС США.

«Оба воздушных судна — транспортный самолет Военно-воздушных сил США, а также запасной борт американского лидера Boeing C-32 — пробудут в режиме ожидания в Таллиннском аэропорту до завершения саммита в Хельсинки в понедельник», — говорится в сообщении.

Российской-американский саммит с участием Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля.

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