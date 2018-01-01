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Пьяный или проблемы со спиной? Шатающийся на саммите НАТО Юнкер попал на видео

Русский TVNET
  • Фото
  • Видео
Фото: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру потребовалась помощь, чтобы удержать равновесие и идти прямо на саммите НАТО. В соцсетях появились спекуляции, что Юнкер был заметно пьян, однако, как сообщает ВВС, Юнкер страдает от проблем со спиной и в тот же самый вечер в зал для ужина его ввезли на коляске.

Президента Еврокомиссии несколько раз сняли на видео шатающимся и теряющим равновесие перед ужином саммита НАТО в среду. Он держался так нестабильно, что президенту Финляндии Саули Ниинисте и президенту Украины Петру Порошенко пришлось его придержать, чтобы он не упал. Протянул руку помощи Юнкеру и премьер-министр Нидерландов Марк Рите.

63-летнего Юнкера и раньше видели шатающимся на официальных мероприятиях, что он пояснял проблемами медицинского характера.

Обычно Юнкер не комментирует вопросы своего здоровья, однако рассказал, что страдает ишиасом. Симптомы этой болезни - острые боли в нижней части спины и ногах, но в тяжелых случаях ишиас может вызвать слабость мышц и сенсорные нарушения.

В четверг премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что Юнкер жаловался на боли в спине.

Представители Юнкера отказались комментировать этот случай, сославшись на необходимость защищать конфиденциальность Юнкера.

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