В качестве протеста в Лондоне запустили надувной шар «малыш Трамп» (видео)

Британские активисты, протестующие против визита президента США Дональда Трампа, запустили в воздух над Лондоном гигантский надувной шар, на котором американский лидер изображен в образе младенца в подгузнике и со смартфоном в руке.

Как сообщают британские СМИ в пятницу, 13 июля, «малыш Трамп» поднялся в воздух с площади возле Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента Великобритании. Шар удерживали шар на веревке примерно в 15 метрах над землей.

Активисты движения Stop Trump согласовали акцию по запуску надувного «Трампа» с мэром Лондона Садиком Ханом.

Перед этим активисты собрали 10 тысяч подписей под петицией, призывающей власти разрешить проведение акции в день, когда американский президент посетит британскую столицу.

Накануне в четверг Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию. Президент США раскритиковал план «мягкого Brexit» премьер-министра Терезы Мэй. По его мнению, эта концепция «убьет» торговые отношения Лондона и Вашингтона.

Также Трамп заявил, что экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать «отличным» премьер-министром.