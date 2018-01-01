Что это было? Поведению Юнкера на саммите НАТО есть объяснение

Президент Еврокомиссии имел серьезные проблемы со спиной во время пребывания на саммите в Брюсселе, именно поэтому ему понадобилась помощь лидеров стран во время одной из церемоний. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в Брюсселе в пятницу, 13 июля.

«Президент в среду вечером почувствовал очень болезненный приступ в пояснице. Он публично сказал, что эти приступы могут влиять на его способность ходить, к счастью этого не произошло. Президент хочет публично поблагодарить премьера Нидерландов Марка Рютте и премьера Португалии Антонио Кошта за помощь в этот болезненный момент. Он принял лекарство и уже чувствует себя лучше. Вы видели, что вчера он участвовал во всей программ на саммите », - сказал Схинас.

В то же время он отказался отвечать на вопрос журналистов, не планирует ли Юнкер в ближайшее время делать операцию.

Напомним, во время ужина саммита НАТО Юнкер едва держался на ногах и должен был полагаться на помощь мировых лидеров. Позже его даже сфотографировали в инвалидной коляске.