В Гренландии эвакуировали поселок из-за айсберга

Гигантский айсберг, который подошел к берегам Гренландии, вызвал панику среди жителей небольшого поселка. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщает The Independent.

Айсберг буквально нависает над домами небольшого островного поселка Иннаарсуит на северо-западе Гренландии.

Местные органы власти объявили чрезвычайное положение и приказали людям покинуть дома.

Watch this 4-mile iceberg break away from a glacier in Greenland pic.twitter.com/DwE5L4INJZ— NowThis (@nowthisnews) July 12, 2018

Жители поселка напуганы тем, что айсберг начнет таять и от него начнут отламываться глыбы льда, создавать волны, способные затопить их дома.

«Здесь 180 жителей, мы очень обеспокоены и напуганы», - сказал председатель совета поселка Иннааарсуит Карл Петерсен.

За ситуацией пристально следят чрезвычайные службы Гренландии.