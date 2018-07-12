Пятница, 13 июля
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В Гренландии эвакуировали поселок из-за айсберга

Korrespondent.net
Гренландия | Фото: REUTERS/Scanpix

Гигантский айсберг, который подошел к берегам Гренландии, вызвал панику среди жителей небольшого поселка. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщает The Independent.

Айсберг буквально нависает над домами небольшого островного поселка Иннаарсуит на северо-западе Гренландии.

Местные органы власти объявили чрезвычайное положение и приказали людям покинуть дома.

Жители поселка напуганы тем, что айсберг начнет таять и от него начнут отламываться глыбы льда, создавать волны, способные затопить их дома.

«Здесь 180 жителей, мы очень обеспокоены и напуганы», - сказал председатель совета поселка Иннааарсуит Карл Петерсен.

За ситуацией пристально следят чрезвычайные службы Гренландии.

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