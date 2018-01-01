Румыния остановила полеты МиГ-21 после авиакатастрофы

Румыния приостанавливает использование всех имеющихся у нее истребителей МиГ-21 до завершения расследования катастрофы на авиашоу. Об этом заявил министр обороны Румынии Михай Фифор, сообщает Balkan Insight.

«После трагедии на авиашоу на прошлой неделе, в соответствии с процедурами на время расследования, истребители МиГ будут оставаться на земле», - сказал он.

Фифор отметил, что румынское воздушное пространство не останется без защиты - его будут патрулировать четыре британских истребителя Eurofighter Typhoon.

Румынская армия держит в тайне, сколько советских МиГ-21 есть у нее наличии. СМИ же сообщают о примерно 30 машинах, которые остаются функциональными, и 11 модернизированных в Израиле по стандартам НАТО.

Напомним, 7 июля на авиашоу близ города Константа разбился истребитель МиГ-21 Lancer, пилот погиб.