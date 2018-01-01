Пятница, 13 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО КРИМИНАЛ И ЧП ЗА РУБЕЖОМ КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА СЕКТЫ

Румыния остановила полеты МиГ-21 после авиакатастрофы

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Румыния приостанавливает использование всех имеющихся у нее истребителей МиГ-21 до завершения расследования катастрофы на авиашоу. Об этом заявил министр обороны Румынии Михай Фифор, сообщает Balkan Insight.

«После трагедии на авиашоу на прошлой неделе, в соответствии с процедурами на время расследования, истребители МиГ будут оставаться на земле», - сказал он.

Фифор отметил, что румынское воздушное пространство не останется без защиты - его будут патрулировать четыре британских истребителя Eurofighter Typhoon.

Румынская армия держит в тайне, сколько советских МиГ-21 есть у нее наличии. СМИ же сообщают о примерно 30 машинах, которые остаются функциональными, и 11 модернизированных в Израиле по стандартам НАТО.

Напомним, 7 июля на авиашоу близ города Константа разбился истребитель МиГ-21 Lancer, пилот погиб.

0 Комментарии