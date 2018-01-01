Взрыв на митинге в Пакистане: погибли 70 человек

На юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан прогремел взрыв на предвыборном митинге. По предварительным данным, в результате инцидента погибли 70 человек, передает в пятницу, 13 июля, Associated Press.

Отмечено, что взрывчатку в толпе взорвал смертник. Местные медиа отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на предстоящих выборах в парламент, представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Его госпитализировали в критическом состоянии.

Сначала сообщалось, что в результате взрыва погибли 20 человек. За несколько часов число жертв увеличилось более чем вдвое.

Как сообщается, это уже третье за сутки нападение на предвыборных митингах в Пакистане.

Выборы в парламент страны запланированы на 25 июля.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в промышленном парке в уезде Цзянъань на юго-западе Китая погибли не менее 19 человек и еще 12 получили ранения.