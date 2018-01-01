Найден источник «Новичка» в Великобритании

Как отмечается, это небольшая бутылка. Ее обнаружили 11 июля во время обысков дома в Эймсбери, принадлежащего пострадавшему от токсина Чарли Роули. «Ученые подтвердили, что вещество, содержащееся во флаконе, — это «Новичок»», — говорится в заявлении.

Пара британцев — Чарли Роули и Дон Стерджесс — 30 июня отравилась в Эймсбери. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества «Новичок», которым в марте в соседнем городе Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пару поместили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако женщина умерла. Роули же пришел в себя вечером 10 июля.

В полиции ранее заявляли, что британцы могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен «Новичок».

В британском Минобороны обвинили Россию в смерти женщины от «Новичка». Москва обвинения отвергает.