В Турции впервые за два года отменят чрезвычайное положение 1

В Турции 18 июля закончится режим чрезвычайного положения, действующий после попытки переворота в июле 2016 года. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын, передает The Daily Star.

«Нынешний режим ЧП подходит к концу в ночь на 18 июля. Президент [Реджеп Тайип Эрдоган] намерен его не продлевать», — указал представитель главы государства.

Калын добавил, что отмена режима не говорит о слабости властей и не дает возможности террористам действовать, передает РИА Новости. «И если возникнет угроза, которая потребует введения режима ЧП, он снова будет введен», — заявил пресс-секретарь.

15 июля 2016 года в Турции произошел путч, в результате которого погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. Через несколько дней после попытки переворота в стране был введен режим ЧП, который неоднократно продлевался.

Власти объясняют эту необходимость борьбой с террористическими угрозами. В частности, речь идет об организации ФЕТО, возглавляемой скрывающимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом. Против режима выступают лидеры ЕС, а также представители турецкой оппозиции. По их мнению, он угрожает свободе и правам человека в стране.