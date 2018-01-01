Чайки пропали из Хельсинки перед встречей Путина и Трампа

Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в Хельсинки, с улиц города пропали чайки. Об этом пишет в пятницу, 13 июля, издание Ilta-Sanomat.

Как отмечается, перед переговорами лидеров двух стран улицы облагораживают, в частности, подстригают газоны. В то же время, по словам местных продавцов, главным изменением стали чайки.

Торговцы указали, что обычно птицы постоянно вьются над площадью перед президентским дворцом, однако с середины недели они исчезли.

Теперь туристов не атакуют с неба: путешественники могут спокойно есть на улице мороженое, им не нужно постоянно следить за пирожками с мясом.

В экологической службе города отметили, что не располагают информацией о том, что с чайками что-то специально делали. В то же время в ней отметили, что те могли улететь подальше из-за хищных птиц, которых несколько дней назад замечали над городом. Таким образом чайки могут обезопасить себя, чтобы не стать добычей.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа пройдет с 8:00 до 16:00 по местному времени (совпадает с московским).

Также сообщалось, что финская пивоварня выпустила ограниченную коллекцию крафтового пива и кофе в честь переговоров. Лидеры двух стран изображены на этикетке товаров.

Встреча в Хельсинки 16 июля станет первой полноформатной встречей двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.