Названо время встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Переговоры Путина и Трампа пройдут в Готическом зале Президентского дворца в Хельсинки в 13:00 16 июля. Во время рабочего обеда они продолжатся.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки в понедельник, 16 июля, около 13:00 в Президентском дворце, сообщает канцелярия президента Финляндии.

Утром 16 июля глава финского государства Саули Ниинистё с супругой Йенни Хаукио примут чету Трампов в президентской резиденции в Мянтуниеми.

Переговоры Путина и Трампа пройдут в Готическом зале Президентского дворца. Они будут продолжены во время рабочего обеда, перед которым в Президентском дворце состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Ожидается, что по завершении встречи президенты России и США выступят на совместной пресс-конференции.

После этого Ниинистё проведет встречу с Путиным.