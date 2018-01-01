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После случаев массового отравления McDonald's отказывается от одного из продуктов

Korrespondent.net
McDonald's | Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

После случаев массового отравления в 14 штатах компания в целях предосторожности изъяла салаты из около трех тысяч ресторанов сети.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's прекратила продажу салатов в 14 штатах США после случаев массового отравления, сообщает The Wall Street Journal. Компания в целях предосторожности изъяла салаты из около трех тысяч ресторанов сети. Отмечается, что эти салаты поставляла фирма, которая была замешана в ситуации с отравлением людей в штатах Иллинойс и Айова. Ранее сообщалось, что McDonald's заподозрили во вспышке кишечной инфекции в США.

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