После случаев массового отравления McDonald's отказывается от одного из продуктов

После случаев массового отравления в 14 штатах компания в целях предосторожности изъяла салаты из около трех тысяч ресторанов сети.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's прекратила продажу салатов в 14 штатах США после случаев массового отравления, сообщает The Wall Street Journal. Компания в целях предосторожности изъяла салаты из около трех тысяч ресторанов сети. Отмечается, что эти салаты поставляла фирма, которая была замешана в ситуации с отравлением людей в штатах Иллинойс и Айова. Ранее сообщалось, что McDonald's заподозрили во вспышке кишечной инфекции в США.