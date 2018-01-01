В Кемерово возобновился снос ТЦ «Зимняя вишня»

Снос торгового центра «Зимняя вишня», где 25 марта в результате пожара погибли 60 человек, продолжился 14 июля в Кемерово. Как передает корреспондент агентства ТАСС с места событий, в субботу утром спецтехника начала расчищать площадку от строительного мусора.

В пресс-службе администрации города сообщили, что сегодня будет демонтироваться наружное оборудование, которое можно вывезти и сохранить, а служба спасения с гидравлическими инструментами разберет шлагбаумы на территории и вентиляционное оборудование на кровле ТЦ. «Также из Екатеринбурга выехала спецтехника, которая будет заниматься разбором здания. К нам она прибывает 16-го числа», - отметил собеседник агентства.

15 мая местные власти уже приступали к демонтажу ТЦ, начав его с отдельно стоящего и не пострадавшего от пожара строения, где располагалась баня, сауна и автомойка. В тот же день СМИ сообщали о приостановке работ, но позже они возобновились - было снесено около половины здания. Далее работы не продвигались, техника уехала.

Кузбасский сайт A42.ru ведет круглосуточную прямую трансляцию сноса «Зимней вишни» с трех камер.

Ранее в администрации региона поясняли, что вопрос о сносе ТЦ, находившегося под арестом, может быть решен при отсутствии каких-либо ограничений в отношении зданий и земельных участков, при согласовании с собственниками имущества. В пятницу, 13 июля, в областной администрации сказали, что к демонтажу приступят 14 июля и начнут его с разбора внешних элементов, а 19 июля к работам приступит тяжелая техника.

ТЦ состоит из семи зданий, как расположенных рядом, так и отдельно стоящих, его владельцами выступали около 40 собственников, основной - «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, принадлежит компании «Кондитерус ком»). ТЦ был признан вещественным доказательством по уголовному делу, находился под арестом и был передан на ответственное хранение мэрии. Между ККК и администрацией города было заключено соглашение о намерении безвозмездно передать в собственность городу Кемерово недвижимое имущество ТЦ «Зимняя вишня».

Первоначально предполагалось, что комплекс будет снесен, а на месте снесенного ТЦ к 1 сентября создадут парк или сквер. В пятницу администрация региона сообщила, что к 1 сентября будет обустроено место стихийного мемориала, который появился на утро после трагедии и был разобран в июне. Также, по данным администрации, принято решение о создании на площадке ТЦ сквера.

Как сообщалось, 7 июля СКР задержал и предъявил обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) начальнику службы пожаротушения ФГКУ «1-й отряд ФПС по Кемеровской области» Андрею Бурсину. Он стал одиннадцатым фигурантом уголовного дела о пожаре в ТЦ.



Подробнее: https://www.newsru.com/russia/14jul2018/zimnyavizhnyasnos.html