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В МИД РФ отреагировали на обвинения США 12 россиян

Korrespondent.net
Здание российского МИДа в Москве | Фото: ALEXANDER NEMENOV / AFP

В ведомстве сообщают, что цель этих обвинений - испортить атмосферу перед российско-американским саммитом.

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало решение спецпрокурора США Роберта Мюллера выдвинуть обвинения 12 сотрудникам российской военной разведки. Заявление размещено на сайте ведомства в пятницу, 13 июля.

В ведомстве сообщили, что обвинения россиян во вмешательстве в выборы в США - вброс, клевета и очередная «пустышка».

«Теперь влиятельные политические силы США, противящиеся нормализации отношений между нашими странами и уже два года промышляющие откровенной клеветой, спешат выжать максимум из очередной «пустышки», про которую быстро забудут. Из нагромождения конспиративных схем, которыми стараются поразить американского обывателя, совершенно не вытекает их принадлежность к данному ведомству и причастность к кибервзломам. Да и само утверждение о незаконном проникновении в компьютерную сеть Демократической партии США ничем не подкреплено», - говорится в сообщении.

По мнению внешнеполитического министерства РФ, цель этих обвинений - испортить атмосферу перед российско-американским саммитом.

Напомним, 13 июля Минюст США обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

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