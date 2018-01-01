Детей, спасенных из пещеры в Таиланде, скоро выпишут из больницы

Тренера и 12 школьников выпишут из больницы на следующей неделе, сообщил министр здравоохранения Таиланда.

Двенадцать школьников, спасенных из пещеры в Таиланде, выпишут из больницы 19 июля. Об этом в субботу, 14 июля, сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Таиланда Пьясакона Саконсатайатона.

«Тренера и 12 школьников выпишут из больницы на следующей неделе»,

- заявил он.

По словам министра, сейчас важно подготовить семьи школьников к тому, какое внимание будет приковано к ним в ближайшее время.

Напомним, 12 подростков из состава футбольной команды и их тренер были заблокированы в пещере заповедника Понг Пха из-за поднявшегося уровня воды 23 июня, выявить их удалось только 2 июля. Эвакуировать детей сразу не смогли из-за сложных условий на месте операции.