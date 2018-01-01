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На Японию обрушилась невыносимая жара: за день в больницу попали более 1000 человек

Newsru.com
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Более тысячи человек госпитализированы в Японии в субботу из-за сильной жары, которая установилась почти на всей территории страны. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что с тепловыми ударами были госпитализированы 1042 человека. Один пострадавший 90-летний мужчина погиб в префектуре Сидзуока.

Практически на всей территории Японии в последние несколько дней установилась жаркая и влажная погода, когда температура днем стабильно превышала плюс 30 градусов по шкале Цельсия. В некоторых районах страны температура достигала отметки в 39 градусов.

В прошлом году из-за жары в стране погибли 44 человека, десятки тысяч попали в больницы.

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